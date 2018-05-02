النفط يرتفع قبيل بيانات المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، قبيل الإعلان عن بيانات المخزونات الأمريكية، ووسط ترقب تطور التوترات في إيران.



وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنحو 0.4% إلى 73.42 دولار للبرميل.



كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" عند 67.74 دولار للبرميل بنسبة ارتفاع 0.7%.



ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم عن بيانات المخزونات عن الأسبوع الماضي.



وكان معهد البترول أعلن أمس أن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بمقدار 3.4 مليون برميل إلى 432.575 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 أبريل الماضي.



ويترقب المستثمرون قرار الرئيس الأمريكي بشأن اتفاق إيران النووي بعد أقل من أسبوعين، وما إذا كان سيقرر الاستمرار فيها أم سينسحب.



وفي سياق منفصل كشفت بيانات أمريكية أمس أن إنتاج الخام ارتفع بمقدار 260 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 10.26 مليون برميل خلال فبراير الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.