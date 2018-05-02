القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:53 ص

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
اقتصاد
الأربعاء 02/مايو/2018 - 11:36 ص

النفط يرتفع قبيل بيانات المخزونات الأمريكية

النفط
النفط
وكالات
dostor.org/2153055

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء، قبيل الإعلان عن بيانات المخزونات الأمريكية، ووسط ترقب تطور التوترات في إيران.

وارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنحو 0.4% إلى 73.42 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" عند 67.74 دولار للبرميل بنسبة ارتفاع 0.7%.

ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم عن بيانات المخزونات عن الأسبوع الماضي.

وكان معهد البترول أعلن أمس أن مخزونات النفط الأمريكية ارتفعت بمقدار 3.4 مليون برميل إلى 432.575 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 أبريل الماضي.

ويترقب المستثمرون قرار الرئيس الأمريكي بشأن اتفاق إيران النووي بعد أقل من أسبوعين، وما إذا كان سيقرر الاستمرار فيها أم سينسحب.

وفي سياق منفصل كشفت بيانات أمريكية أمس أن إنتاج الخام ارتفع بمقدار 260 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 10.26 مليون برميل خلال فبراير الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ أقل من شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ أقل من شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ أقل من شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ أقل من شهرين

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

الآن

خريطة الدراما المصرية على القنوات الخليجية فى شهر رمضان

البرلمان البريطانى يحذر «ماى» من خطأ كارثى يهدد التجارة الدولية

اليوم.. «لجان البرلمان» تستكمل مناقشة موازنات القطاعات المختلفة

زعيم المعارضة الأرمينية يدعو إلى «شل البلاد»

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 12 شخصا إثر احتراق شقة بالإسكندرية

خناقة «حريمي» بين ياسمين الخطيب ودينا أنور بسبب «جُملة»

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

لماذا تجب محاسبة الخطيب ورجاله على «خطايا الشتاء»؟

ألبومات الصور

بالصور.. سقوط أمطار على الأقصر

وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة إدارة الأزمات

انطلاق مؤتمر جامعة سوهاج العالمي للتجميل بالأقصر

تكريم الأمهات المثاليات وتوزيع إعانات على الأيتام بالفرافرة

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 12 شخصا إثر احتراق شقة بالإسكندرية

خناقة «حريمي» بين ياسمين الخطيب ودينا أنور بسبب «جُملة»

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

لماذا تجب محاسبة الخطيب ورجاله على «خطايا الشتاء»؟

كشكول

طلاب جامعة "المحمدية سوراكرتا" يحتشدون للترحيب بشيخ الأزهر

"خميس" يلقي محاضرة عن "دور البحث العلمي في خدمة المجتمع"

بلاغ للنائب العام ضد أستاذ جامعة دمنهور لوصفه الشعراوي بالدجال

جامعة الإسكندرية تهنئ طالب حصل على المركز الأول بالتصنيف العالمي للكاراتيه

وزير التعليم يعلق على سيادة الدولة بالمدارس الخاصة والدولية

الأمصار

ليبيا: مقتل شرطي في انفجار بمقر مفوضية الانتخابات بطرابلس

السعودية: إغلاق مدينة ترفيهية في الرياض

المحتجون في أرمينيا يغلقون مداخل العاصمة يريفان

ارتفاع أسعار الذهب

أبرز عناوين صحف الإمارات

منوعات

عدسات لاصقة تساعد على تصحيح عمى الألوان

«الهولوجرام لتعديل الذكريات ومحو الألم».. خطوة أولية لزراعة مخ اصطناعى

الأمير وليام وزوجته كيت يسجلان ميلاد ابنهما الجديد

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

الصحة

استشارى طب أطفال: فيتامين سى يقى الجهاز التنفسى من الآثار السلبية لملوثات الهواء

الدستور على فيسبوك