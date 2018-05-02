في جولة مفاجئة.. «عرفات» يتفقد محطات المترو

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل صباح اليوم، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من محطات مترو الأنفاق، للاطمئنان على انتظام العمل بهذا المرفق الحيوي العام الذي ينقل ملايين الركاب يوميا حيث بدأت الجولة بتفقد محطة الاستاد بالخط الثالث.



واطمأن الوزير على نظافة مداخل ومخارج المحطة وزمن التقاطر والمستوى المتميز لأرصفة المحطة وعلى إجراءات الأمن بالمحطة، ووجه مسئولي المترو بحسن التعامل مع الجماهير.



واستقل وزير النقل أحد القطارات حتى محطة العتبة (التبادلية بين الخطين الثاني والثالث )، والتقى عددا من الركاب واستمع الوزير إلى أرائهم ومقترحاتهم حول الخدمة المقدمة وخطة تطوير الخطين الأول والثاني.



وأكد عرفات أن الوزارة لديها خطة لتطوير الخطين الأول والثاني بإجمالي تكلفة 30.760 مليار جنيه (الخط الأول 26.350 مليار جنيه والخط الثاني 4.410 مليار جنيه)، لافتا إلى الدور الهام للمترو في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة، كأحد أهم عناصر منظومة النقل الجماعي المنظم.



وتفقد الوزير أرصفة محطة العتبة، واستقل القطار بالخط الثاني متوجها إلى محطة السادات ( التبادلية بين الخطين الأول والثاني) واطمأن على زمن التقاطر لقطارات الخطين، وعلى نظافة المحطة وعلى المداخل والمخارج الخاصة بها.