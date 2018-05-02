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الأربعاء 02/مايو/2018 - 11:29 ص

«الشاذلى»: اكتشاف 23600 مريض بالضغط و117 ألف بالسمنة

الدكتور يحيى الشاذلى
الدكتور يحيى الشاذلى
فاتن خديوى - سارة سعودى
dostor.org/2153040

كشف الدكتور يحيى الشاذلى، نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، والمنسق العام لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى 2020، عن نتائج المسح القومي للأمراض غير المعدية "السكر، والضغط، والسمنة"، والتى تم إطلاقها فى الأول أبريل الجاري.

وأضاف لـ "الدستور"، أن فحص المترددين على القوافل فى المحافظات أثبت إصابة 12400 مريض بالضغط المرتفع، و7600 مريض معرضين للإصابة بالسكر، و7600 مريض بالسكر.

وأشار إلى أن فحص الوزن، أظهر إصابة 2300 شخص بالنحافة و57800 وزن طبيعى و40500 شخص مصاب بوزن زائد، و40900 شخص مصابون بالسمنة، و11700 شخص مصابون بالسمنة المفرطة.

وأوضح أن عدد المترددين على مراكز طب الأسرة للوحدات الصحية بلغ 148000 مواطن، أظهرت النتائج إصابة 11200 مواطن بالضغط المرتفع، و8000 معرضين للإصابة بالسكر، و6900 مصابون بالسكر.

وقال إنه بالنسبة للوزن، أظهرت النتائج إصابة 2200 شخص بالنحافة، و40000 لديهم وزن طبيعى، و41400 لديهم وزن زائد، و51000 شخص مصابون بالسمنة، و13600 مصابون بالسمنة المفرطة.

وأوضح أن مبادرة مسح الأمراض غير المعدية وتشمل " السكر، والضغط، والسمنة" والتى انطلقت ١ أبريل الماضي مستمرة في 87 نقطة تمركز على مستوى الجمهورية تغطيهم 348 سيارة كشف وعيادة متنقلة، و180 مركز وحدة صحية بالمحافظات بإجمالى 267 تمركزا فى المحافظات.

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