العبادى: العراق يسعى لإيجاد مصادر طاقة بديلة عن النفط

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقى حيدر العبادى، سعى بلاده لإيجاد مصادر اقتصادية "بديلة عن النفط" لتحقيق التنمية في العراق.



وقال العبادى، في كلمة بالمؤتمر الدولى العلمي السادس للنانوتكنولوجي- حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "إينا"- إن العراق يحتاج إلى إنجاز بحوث فى مجالات حفظ الأمن ومكافحة الفكر الإرهابى للتفرغ للتنمية، مشيرًا إلى أن السيطرة على الحدود مع سوريا وتحرير أراضينا من داعش يعد إنجازًا كبيرًا.



وأشار إلى أن تلاحم العراقيين ووحدتهم حوَّلا الهزيمة إلى انتصار على الإرهاب.