القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:53 ص

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
مصر
الأربعاء 02/مايو/2018 - 11:25 ص

مبادرة القضاء على فيروس سي تفحص 837 ألف مواطن

الدكتور يحيى الشاذلى
الدكتور يحيى الشاذلى نائب رئيس اللجنة القومية
فاتن خديوى - سارة سعودى
dostor.org/2153032

قال الدكتور يحيى الشاذلى نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، المنسق العام لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي 2020، إن مبادرة فحصت 837 ألف و500 مواطن في جميع المحافظات، منذ انطلاقها فى 13 فبراير الماضي، فى إطار خطة الوزارة للقضاء على فيروس سى بحلول 2020.

وأشار فى تصريح لـ "الدستور"، إلى الفحص المبدئي أثبت وجود الأجسام المضادة لفيروس سي لدى 144800 ألف مواطن، بينما ثبت إصابة 46700 مريض، بعد إجراء تحليل "بي سي آر".

وأوضح أنه تم صرف الجرعة الكاملة من علاج فيروس سي لـ 22035 مريض من الذين خضعوا للكشف وأثبتت التحاليل إصابتهم، كما تم تحويل 5600 مريض لمراكز العلاج.

وأضاف الشاذلي أن الحملة تقوم بالمسح الطبي من خلال إجراء تحاليل Elisa وRapid Test للكشف على الأجسام المضادة لفيروس سى، ويتم إجراء تحليل PCR لمن تكون نتائجهم إيجابية لتحليل الأجسام المضادة للتأكد من إصابتهم بالفيروس، ويتم صرف العلاج فى نفس اليوم من تاريخ ظهور النتائج بالمجان.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

منذ يومين

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني

منذ 3 أيام

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر

منذ 5 أيام

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين

منذ اسبوع

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار

منذ اسبوع

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين

الآن

خريطة الدراما المصرية على القنوات الخليجية فى شهر رمضان

البرلمان البريطانى يحذر «ماى» من خطأ كارثى يهدد التجارة الدولية

اليوم.. «لجان البرلمان» تستكمل مناقشة موازنات القطاعات المختلفة

زعيم المعارضة الأرمينية يدعو إلى «شل البلاد»

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 12 شخصا إثر احتراق شقة بالإسكندرية

خناقة «حريمي» بين ياسمين الخطيب ودينا أنور بسبب «جُملة»

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

لماذا تجب محاسبة الخطيب ورجاله على «خطايا الشتاء»؟

ألبومات الصور

بالصور.. سقوط أمطار على الأقصر

وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة إدارة الأزمات

انطلاق مؤتمر جامعة سوهاج العالمي للتجميل بالأقصر

تكريم الأمهات المثاليات وتوزيع إعانات على الأيتام بالفرافرة

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 12 شخصا إثر احتراق شقة بالإسكندرية

خناقة «حريمي» بين ياسمين الخطيب ودينا أنور بسبب «جُملة»

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

لماذا تجب محاسبة الخطيب ورجاله على «خطايا الشتاء»؟

كشكول

طلاب جامعة "المحمدية سوراكرتا" يحتشدون للترحيب بشيخ الأزهر

"خميس" يلقي محاضرة عن "دور البحث العلمي في خدمة المجتمع"

بلاغ للنائب العام ضد أستاذ جامعة دمنهور لوصفه الشعراوي بالدجال

جامعة الإسكندرية تهنئ طالب حصل على المركز الأول بالتصنيف العالمي للكاراتيه

وزير التعليم يعلق على سيادة الدولة بالمدارس الخاصة والدولية

الأمصار

ليبيا: مقتل شرطي في انفجار بمقر مفوضية الانتخابات بطرابلس

السعودية: إغلاق مدينة ترفيهية في الرياض

المحتجون في أرمينيا يغلقون مداخل العاصمة يريفان

ارتفاع أسعار الذهب

أبرز عناوين صحف الإمارات

منوعات

عدسات لاصقة تساعد على تصحيح عمى الألوان

«الهولوجرام لتعديل الذكريات ومحو الألم».. خطوة أولية لزراعة مخ اصطناعى

الأمير وليام وزوجته كيت يسجلان ميلاد ابنهما الجديد

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

الصحة

استشارى طب أطفال: فيتامين سى يقى الجهاز التنفسى من الآثار السلبية لملوثات الهواء

الدستور على فيسبوك