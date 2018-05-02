مبادرة القضاء على فيروس سي تفحص 837 ألف مواطن

قال الدكتور يحيى الشاذلى نائب رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، المنسق العام لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي 2020، إن مبادرة فحصت 837 ألف و500 مواطن في جميع المحافظات، منذ انطلاقها فى 13 فبراير الماضي، فى إطار خطة الوزارة للقضاء على فيروس سى بحلول 2020.



وأشار فى تصريح لـ "الدستور"، إلى الفحص المبدئي أثبت وجود الأجسام المضادة لفيروس سي لدى 144800 ألف مواطن، بينما ثبت إصابة 46700 مريض، بعد إجراء تحليل "بي سي آر".



وأوضح أنه تم صرف الجرعة الكاملة من علاج فيروس سي لـ 22035 مريض من الذين خضعوا للكشف وأثبتت التحاليل إصابتهم، كما تم تحويل 5600 مريض لمراكز العلاج.



وأضاف الشاذلي أن الحملة تقوم بالمسح الطبي من خلال إجراء تحاليل Elisa وRapid Test للكشف على الأجسام المضادة لفيروس سى، ويتم إجراء تحليل PCR لمن تكون نتائجهم إيجابية لتحليل الأجسام المضادة للتأكد من إصابتهم بالفيروس، ويتم صرف العلاج فى نفس اليوم من تاريخ ظهور النتائج بالمجان.