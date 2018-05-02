العراق: تدمير ثلاثة مخابئ لـ«داعش» في محافظة ديالي

أعلن قائد عمليات ديالي الفريق الركن مزهر العزاوي اليوم الأربعاء عن تدمير ثلاثة مخابئ لتنظيم "داعش" واعتقال 10 أشخاص في مناطق متفرقة من المحافظة.



وقال العزاوي - في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن " قوات أمنية مشتركة نفذت اليوم سلسلة عمليات تفتيش في مناطق متفرقة من ديالي، أسفرت عن تدمير ثلاثة مخابئ لتنظيم داعش وضبط أسلحة ومعدات، واعتقال 10 مطلوبين للقضاء أحدهم بتهمة الإرهاب".



وأضاف العزاوي أن " العمليات تجري وفق خطة القيادة لتعقب كل الأهداف ومنع عناصر التنظيم من أي نشاط يؤثر على الأمن واعتقال المطلوبين للقضاء".



كانت الأجهزة الأمنية في ديالي قد تمكنت من ضبط العديد من مخابئ "داعش" خلال الأسابيع الماضية في مناطق متفرقة من المحافظة.

