«واشنطن بوست»: «مولر» يهدد باستدعاء «ترامب» للتحقيق

قالت صحيفة «واشنطن بوست» في تقرير لها إن المحقق روبرت مولر الذي كُلف بمهمة التحقيق في علاقة روسيا بالانتخابات الرئاسية الأخيرة هدد باستدعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمثول

أمام هيئة محلفين للإدلاء بأقواله.



واستندت الصحيفة في تقريرها إلى مصادر لم تسمها، وقالت الصحيفة إن ذلك يكشف ولأول مرة عن تصريح لمولر بهذا الشأن حيث يعتقد أن رئيس فريق محاميي «ترامب» السابق، جون دود، قال ذات مرة ردًا على هذا المطلب لـ«مولر» في مارس الماضي: «هذه ليست أي لعبة، إنكم تحبطون عمل رئيس الولايات المتحدة».



وكانت وزارة العدل الأمريكية قد عينت «مولر» في مايو 2017 محققًا استثنائيا وذلك بعد أيام قليلة من إقالة «ترامب» المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، جيمس كومي.



وكلفت الوزارة «مولر» بالتحقيق في احتمال تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 ومعرفة ما إذا تخلل ذلك تعاون بين روسيا ومعسكر الرئيس الأمريكي.



ومن ناحيته، نفى «ترامب» ذلك ويتعرض جراء هذا التحقيق لضغوط سياسية شديدة ووصف الأمر مرارا بأنه «مطاردة محمومة» له، وبحسب تقارير إعلامية فإن فريق المحققين بقيادة «مولر» يتفاوض منذ العام الماضي بالفعل مع محامي «ترامب» بشأن استجواب الرئيس شخصيًا.



وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نشرت أول أمس الاثنين قائمة بأسئلة موجهة لـ«ترامب» أرسلها المحققون له عبر محاميه.