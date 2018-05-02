أبو عميرة: جلسات عمل مكثفة بـ«الوطنية للإعلام» لبحث خريطة رمضان

أكد المخرج شكري أبو عميرة، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، أن حسين زين رئيس الهيئة، يعقد جلسات عمل مكثفة ومستمرة مع كل الأعضاء؛ لبحث خريطتها بكافة القطاعات والقنوات خلال شهر رمضان.



وأشار- لـ"الدستور"- إلى أن الشكل النهائي لم يتحدد بعد بخصوص البرامج أو خريطة المسلسلات التى سيتم عرضها خلال شهر رمضان، حيث أن المفاوضات مع الجهات المنتجة لها ما زالت مستمرة حتى الآن، لافتا إلى اقتراب الهيئة على إنهاء مفاوضاتها مع إحدى القنوات الفضائية الكبرى التي وافقت على إهداء التليفزيون المصرى مسلسلين من الأعمال التى ستعرضها خلال شهر رمضان.