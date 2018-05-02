ماكرون يشكر زوجة رئيس وزراء أستراليا: «لذيذة»

أثار الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يتقن إلى حد كبير التحدث باللغة الإنجليزية، ضحكات وربما حتى إحراجًا اليوم الأربعاء، عندما شكر زوجة رئيس وزراء أستراليا، مالكوم تيرنبول "اللذيذة"، بسبب الاستقبال الحار له خلال زيارته.



وأعرب ماكرون عن تقديره لحسن ضيافة، لوسي، اليوم الأربعاء، في اليوم الثاني من زيارة تستمر ثلاثة أيام، إلى أستراليا، عندما قال "شكرا لك ولزوجتك اللذيذة بسبب استقبالكما الحار".



وأضاف ماكرون،خلال مؤتمر صحفي مشترك في سيدني، "كان هناك تنظيم جيد لتلك الزيارة. شكرا لك ولزوجتك لوسي".



وكلمة "لذيذة" باللغة الفرنسية هي ترجمة لـ "ديليسيو"، والتي تترجم أيضا "مبهجة"، وبخلاف ذلك، تحول ماكرون من اللغة الفرنسية إلى اللغة الإنجليزية، بطلاقة بشكل كبير، خلال المؤتمر الصحفي، بينما كانت تساؤلات توجه له من قبل صحفيين من البلدين.



وأثارت زلة اللسان، ضجة بسيطة في وسائل التواصل الاجتماعي. وقال أحد مستخدمي (تويتر) "لا يمكنك رفع عينيك عن هؤلاء الفرنسيين لثانية واحدة".



وكتب مستخدم آخر "إنه ليس خطأ في الترجمة، إنه فقط فرنسي"، وكان ماكرون قد وصل بمفرده إلى أستراليا، الليلة الماضية، والتقى بتيرنبول في مأدبة عشاء، في دار أوبرا "سيدني"، التي كانت مضاءة باللون الأحمر والأبيض والأزرق، وهي ألوان العلم الفرنسي، بمناسبة الزيارة.