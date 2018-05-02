القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:53 ص

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
اقتصاد
الأربعاء 02/مايو/2018 - 11:10 ص

«عبدالوهاب»: استعدادات للمشار كة فى خطة التأمين على أصول الدولة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أسامة الشندويلي
dostor.org/2153000

قال الخبير التأميني محمد عبدالوهاب رئيس مجموعة في مصر لتأميات الحياة، إن شركات التأمين بدأت في وضع استعدادات مكثفة من أجل العمل على المشاركة فى خطة الحكومة للتأمين على أصول الدولة الذى تعمل على إطلاقه بالتزامن مع إنشاء صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة يتبع وزارة المالية بمشاركة وزراء المجموعة الاقتصادية.

وأضاف "عبدالوهاب" فيى تصريح لـ"الدستور" أن اللجنة المشكلة للتأمين على أصول الدولة تتكون من وزارة المالية ووزارة الإسكان والتنمية المحلية والداخلية والعدل وهيئات الرقابة الإدارية والمالية وشركة مصر للتأمين الممثلة لوزراة قطاع الأعمال العام.

وتابع، أنه من المقرر أن ترفع اللجنة تقريرًا لرئاسة مجلس الوزراء بحصر الأصول المملوكة للدولة في إطار تشكيل كيان جديد تحت مسمى صندوق حكومي للتأمين على أصول الدولة.

وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع البرلمان والرقابة المالية من أجل تأسيس صندوق حكومي للتأمين على الأصول التي تمتلكها الدولة.

وقال عادل فاطوري رئيس شركة وثائق للتأمين، إن التأمين مهم على ممتلكات الدولة وشركات التأمين تبيع وتحصل على أقساط زائدة وفي مقابل ذلك من الممكن أن تقدم التعويضات في حالة عدم وجود مخاطر وتتحمل شركات التأمين نقل الخطر من الدولة إليها، موضحا أنه سيتم التأمين على حوادث السكة الحديد واتلاف المنافع العامة عبر خطة وضعتها الحكومة لذلك.

وأشار إلى أن المنافسة في مصلحة العميل عند التأمين على ممتلكات الدولة وعليها أن تطلب عروض أسعار من الجميع ولا تذهب لكيان لواحد.

وأوضح أن الرقابة المالية لديها تحركات سريعة ومتنوعة لصناعة التأمين وخدمة صناعة التأمين شئ مهم ما يسهم في تنمية الاقتصاد القومي.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بـ662 جنيهًا

منذ أقل من شهر

«أرامكو» السعودية الشركة الأكثر ربحية في العالم

منذ أقل من شهر

الدولار يتعافى من خسائره بعد تصريحات ترامب بشأن سوريا

منذ أقل من شهر

تراجع بورصات الخليج بفعل توترات سوريا

منذ أقل من شهر

اليوم.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

منذ أقل من شهرين

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بقيمة 15.7 مليار جنيه

الآن

خريطة الدراما المصرية على القنوات الخليجية فى شهر رمضان

البرلمان البريطانى يحذر «ماى» من خطأ كارثى يهدد التجارة الدولية

اليوم.. «لجان البرلمان» تستكمل مناقشة موازنات القطاعات المختلفة

زعيم المعارضة الأرمينية يدعو إلى «شل البلاد»

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 12 شخصا إثر احتراق شقة بالإسكندرية

خناقة «حريمي» بين ياسمين الخطيب ودينا أنور بسبب «جُملة»

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

لماذا تجب محاسبة الخطيب ورجاله على «خطايا الشتاء»؟

ألبومات الصور

بالصور.. سقوط أمطار على الأقصر

وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة إدارة الأزمات

انطلاق مؤتمر جامعة سوهاج العالمي للتجميل بالأقصر

تكريم الأمهات المثاليات وتوزيع إعانات على الأيتام بالفرافرة

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 12 شخصا إثر احتراق شقة بالإسكندرية

خناقة «حريمي» بين ياسمين الخطيب ودينا أنور بسبب «جُملة»

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

لماذا تجب محاسبة الخطيب ورجاله على «خطايا الشتاء»؟

كشكول

طلاب جامعة "المحمدية سوراكرتا" يحتشدون للترحيب بشيخ الأزهر

"خميس" يلقي محاضرة عن "دور البحث العلمي في خدمة المجتمع"

بلاغ للنائب العام ضد أستاذ جامعة دمنهور لوصفه الشعراوي بالدجال

جامعة الإسكندرية تهنئ طالب حصل على المركز الأول بالتصنيف العالمي للكاراتيه

وزير التعليم يعلق على سيادة الدولة بالمدارس الخاصة والدولية

الأمصار

ليبيا: مقتل شرطي في انفجار بمقر مفوضية الانتخابات بطرابلس

السعودية: إغلاق مدينة ترفيهية في الرياض

المحتجون في أرمينيا يغلقون مداخل العاصمة يريفان

ارتفاع أسعار الذهب

أبرز عناوين صحف الإمارات

منوعات

عدسات لاصقة تساعد على تصحيح عمى الألوان

«الهولوجرام لتعديل الذكريات ومحو الألم».. خطوة أولية لزراعة مخ اصطناعى

الأمير وليام وزوجته كيت يسجلان ميلاد ابنهما الجديد

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

الصحة

استشارى طب أطفال: فيتامين سى يقى الجهاز التنفسى من الآثار السلبية لملوثات الهواء

الدستور على فيسبوك