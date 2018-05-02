«عبدالوهاب»: استعدادات للمشار كة فى خطة التأمين على أصول الدولة

قال الخبير التأميني محمد عبدالوهاب رئيس مجموعة في مصر لتأميات الحياة، إن شركات التأمين بدأت في وضع استعدادات مكثفة من أجل العمل على المشاركة فى خطة الحكومة للتأمين على أصول الدولة الذى تعمل على إطلاقه بالتزامن مع إنشاء صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة يتبع وزارة المالية بمشاركة وزراء المجموعة الاقتصادية.



وأضاف "عبدالوهاب" فيى تصريح لـ"الدستور" أن اللجنة المشكلة للتأمين على أصول الدولة تتكون من وزارة المالية ووزارة الإسكان والتنمية المحلية والداخلية والعدل وهيئات الرقابة الإدارية والمالية وشركة مصر للتأمين الممثلة لوزراة قطاع الأعمال العام.



وتابع، أنه من المقرر أن ترفع اللجنة تقريرًا لرئاسة مجلس الوزراء بحصر الأصول المملوكة للدولة في إطار تشكيل كيان جديد تحت مسمى صندوق حكومي للتأمين على أصول الدولة.



وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع البرلمان والرقابة المالية من أجل تأسيس صندوق حكومي للتأمين على الأصول التي تمتلكها الدولة.



وقال عادل فاطوري رئيس شركة وثائق للتأمين، إن التأمين مهم على ممتلكات الدولة وشركات التأمين تبيع وتحصل على أقساط زائدة وفي مقابل ذلك من الممكن أن تقدم التعويضات في حالة عدم وجود مخاطر وتتحمل شركات التأمين نقل الخطر من الدولة إليها، موضحا أنه سيتم التأمين على حوادث السكة الحديد واتلاف المنافع العامة عبر خطة وضعتها الحكومة لذلك.



وأشار إلى أن المنافسة في مصلحة العميل عند التأمين على ممتلكات الدولة وعليها أن تطلب عروض أسعار من الجميع ولا تذهب لكيان لواحد.



وأوضح أن الرقابة المالية لديها تحركات سريعة ومتنوعة لصناعة التأمين وخدمة صناعة التأمين شئ مهم ما يسهم في تنمية الاقتصاد القومي.