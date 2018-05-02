«الفلاحين»: لدينا 40 ألف فدان بطيخ هذا العام.. والمحصول ممتاز

قامت النقابة العامة للفلاحين برئاسة حسين عبد الرحمن ابو صدام نقيب عام الفلاحين بجولة في عدة محافظات بالدلتا منها الغربية والدقهلية والشرقية للوقوف على مشاكل الفلاحين ومطالبهم والعمل على حلها من خلال التواصل مع المسئولين.



وقال في تصريحات صحفيه إن مشاكل الفلاحين في الوقت الحالي في الدلتا تتمثل في وجود تكدس أمام بعض الصوامع لتسليم محصول القمح ومياه غير صحية ولا تصلح ومصارف وترع متهالكة في بعض القرى وشكوى أيضا من تقليص مساحات الأرز المنزرعة هذا العام ومخاوف من تراجع أسعار الذرة الموسم القادم نتيجة لزيادة المساحات المنزرعة من المحصول كبديل لزراعة محصول الأرز.



وأكد أن المساحات التي كانت منزرعة بالأرز العام الماضي المصرح بها من وزارة الزراعة حوالي مليون و76 ألف فدان ولكن ما تم زراعته فعليا بلغ حوالي مليون و800 فدان ومع تقليص زراعة الأرز ستتراجع المساحة المنزرعة قرابة مليون فدان.



وأكد أن ترشيد المياه واجب على كل مصري وتخفيض مساحات الأرز ليس هدفه التضييق على الفلاحين ولكن تقليص المساحات المنزرعة بالأرز تهدف لترشيد المياه في المحاصيل المستهلكة للمياه بشكل كبير.



وتوقع نقيب الفلاحين ارتفاع أسعار محصول الأرز خلال العام القادم نتيجة لتقليص المساحات المنزرعة خاصة ان معظم الشعب المصري يفضل الأرز كوجبة رئيسية على المائدة المصرية



وذكر أنه يتمنى تحديد سعر عادل لمحصول الذرة خاصة انه سيكون بديل الفلاح للأراضي الممنوعة من زراعة الأرز فسيزداد المحصول وقد يكون العرض أكثر من الطلب ولذلك لابد ان يصل الفلاح الى سعر عادل لمحصول الذرة.



ورصد خلال جولته وجود شكوى من أهالي كفر غنام بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية من ترعة حانونت التي تأتي لها المياه من بحر مشتول الذي تأتي له المياه من بحر نواس التابع لري الشرقيه هندسة كفر صقر ري الزقازيق حيث ان هذه المياه لا تصلح لري الارض من سوء حالتها لانها صرف زراعي.



ونفى شائعات أن يكون البطيخ به بقايا أسمدة وانه مسرطن، قائلا هذا غير صحيح لان وزارة الزراعة أخذت عينات من البطيخ وقامت بتحليلها ووجدته آمن ونحن نطمئن المواطنين على حالة البطيخ، مؤكدا أن المساحة المنزرعة بالبطيخ تصل إلى 40 ألف فدان هذا العام.



ودعا إلى ضرورة حل مشكلة تكدس الفلاحين أمام عدد من شون وصوامع القمح بالغربية والدقهلية والشرقية لتسليم المحصول قبل شهر رمضان ولابد من وجود رقابة شديدة على الصوامع حتى لا تحدث مشاكل أمام الصوامع بسبب التزاحم.



وأوضح أنه شارك في هذه الجولة رئيس قطاع شرق الدلتا الحاج محمد السهيلي ونقيب الشرقية الحاج عبد الكريم الحسيني ونقيب الدقهلية الحاج نجيب محمد وامال ابو اليزيد أمينة المرأة في الغربية واحمد عبد الوهاب مدير عام النقابة وقرابة 20 عضو بنقابة الفلاحين.