120.4 مليون جنيه أرباح «مصر الجديدة للإسكان» فى 9 أشهر

قالت إدارة البورصة منذ قليل إن المؤشرات المالية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضى أظهرت تراجع أرباحها بنسبة 11.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.



وأوضحت الشركة في إفصاحها للبورصة، أنها حققت أرباحا بلغت 120.4 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مارس، مقابل أرباح بلغت 135.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي 2016- 2017.



وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 542.8 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 358.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.



وقالت الشركة في بيان منفصل إن إيرادات النشاط زادت في الفترة الحالية نتيجة إدراج نحو 120 مليون جنيه ضمن الدفعات المتفق عليها مع شركة سوديك في مشروع مشاركة الإيرادات لـ655 فدانًا بمدينة هليوبوليس الجديدة.



وأرجعت الشركة تراجع الأرباح نتيجة التزامها بسداد قسط التأجير التمويل بنحو 80 مليون جنيه من أصل 500 مليون جنيه.