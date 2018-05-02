«ماكرون»: يتعين احترام الاتفاق النووي مع إيران وتوسيعه

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إنه يتعين احترام الاتفاق النووي القائم بين إيران والقوى الرئيسية الست، بينما أقر بأنه ينبغي توسيع الاتفاق.



وأكد «ماكرون»، التزامه بالاتفاق النووي، بينما كان يتحدث في سيدني، في اليوم الثاني من زيارة يقوم بها إلى أستراليا.



ويهدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق، الذي تم التفاوض بشأنه في عام 2015، بين طهران والقوى العالمية الست، من بينها فرنسا وألمانيا.



وتم صياغة الاتفاق لتهدئة مخاوف الغرب من أن إيران تحاول تطوير أسلحة نووية، و12 مايو، هو الموعد النهائي لواشنطن لتجديد تأييدها للاتفاق.



وينص الاتفاق على تخفيف العقوبات الاقتصادية، مقابل تشديد الرقابة على النشاط النووي الإيراني.



وقال «ماكرون»: «مهما كان القرار، سيتعين علينا إعداد مثل هذا التفاوض الأوسع؛ نظرًا لأني أعتقد أنه لا أحد يريد حربًا في المنطقة، ولا أحد يريد تصعيدًا فيما يتعلق بالتوترات في المنطقة».



وأضاف: «المفاوضات مهمة للغاية وهي أفضل طريقة لمراقبة النشاط النووي الحالي للحكومة الإيرانية».



وتابع: «هذا هو السبب في أننا تفاوضنا أولا، ووقعنا عليه»، وزاد: «من الجيد احترامه وأنه، بالنسبة لي، فإنه بداية جيدة».



