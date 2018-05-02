«عون» يستقبل سفيرى مصر والإمارات والقائم بأعمال سفارة السعودية

استقبل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الأربعاء، سفراء كل من مصر نزيه النجاري، والإمارات حمد الشامسي، والوزير المفوض القائم بأعمال سفارة السعودية وليد البخاري.



وعبر السفير النجاري، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في بيروت عقب اللقاء، عن سعادته بلقاء الرئيس عون وعن تمنياتنا للبنان بالتوفيق فى الانتخابات النيابية التي ستجرى يوم الأحد المقبل.



وأضاف أنه تم، خلال اللقاء، عرض عدد من القضايا والتحديات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.