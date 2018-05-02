القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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اقتصاد
الأربعاء 02/مايو/2018 - 11:04 ص

«عبدالرازق»: الحكومة حريصة على إيجاد بيئة استثمارية جاذبة

«عبدالرازق»: الحكومة
الدستور
dostor.org/2152982

قال المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليا يعتمد على ثلاثة محاور أساسية تشمل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، واجراء إصلاحات هيكلية تضمن التعافي الاقتصادي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

وأضاف "عبدالرزاق"، في بيان له اليوم الى أن الإصلاحات الكبيرة التى شهدتها المنظومة التشريعية لتحسين بيئة ومناخ الأعمال حيث تضمنت اصدار قانون الاستثمار الجديد والهادف الى تحسين مناخ الأعمال من خلال تقديم مجموعة من الضمانات والحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب بالإضافة الى تعديل عدد من قوانين الاستثمار منها قانون الشركات، وإصدار قانون سجل المستوردين لتسهيل إجراءات الاستيراد للشركات الأجنبية العاملة في مصر، فضلا عن قانون التراخيص الصناعية والذي يقلل مدة إصدار الترخيص من 634 يوم حتى شهر واحد بحد أقصى.

وأشار إلى أن هذا الأمر يسمح لـ 80 % من المنشآت الصناعية ببدء نشاطها خلال أسبوع واحد من التقدم للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقد بلغ إجمالى التراخيص الصادرة من الهيئة منذ تفعيل هذا القانون فى يوليو الماضى الى حوالى 7 الآف رخصة، بالإضافة الى تعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية وتوفير العديد من التسهيلات والحوافز والبرامج التمويلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما استعرض عبد الرازق ملامح خريطة الاستثمار الصناعي التى تضم حوالى 4900 فرصة استثمار حقيقية، ومبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص" التى تتيح للمستثمر الحصول على وحدات جاهزة للعمل وبتمويل بنكى منخفض الفائدة.

ولفت إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء 22 مجمعا صناعيا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى جميع محافظات الجمهورية بحلول عام 2020، وتم بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى فى أربع مناطق هى السادات بمساحة 300 ألف م2 وبورسعيد على مساحة 180 ألف م2 وبدر على مساحة 88 ألف م2 فضلا عن مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية.

ونوه بأن الهيئة أنشئت قطاع لخدمة المستثمرين مهمته الأساسية تقديم المساعدة والدعم الفنى للمستثمر منذ بدء إجراءات المشروع وحتى الوصول لمرحلة الإنتاج.

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