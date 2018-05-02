القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

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11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
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03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
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للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
فن
الأربعاء 02/مايو/2018 - 11:04 ص

غدا.. مجدي سبلة في يناتقش رسائل السيسي في «على باب مصر»

غدا.. مجدي سبلة في
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2152980

يحل الكاتب الصحفي مجدي سبلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، في العاشرة من مساء غدٍ، الخميس،ضيفا على برنامج "على باب مصر" على القناة الفضائية المصرية، في حلقة خاصة حول أهم رسائل الرئيس السيسي في كل من "الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء"، و"الاحتفال بعيد العمال"، و"أسبوع الجذور بين مصر واليونان وقبرص" لمواجهة التحديات وتعزيز التعاون سواء سياسيا أو عسكريا.

البرنامج تقديم أحمد عبد العظيم وعبير أبو طالب، وإعداد حسام فاروق، ومن إخراج مصطفى جلال وهيثم التاجي.

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