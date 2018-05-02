غدا.. مجدي سبلة في يناتقش رسائل السيسي في «على باب مصر»

يحل الكاتب الصحفي مجدي سبلة رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، في العاشرة من مساء غدٍ، الخميس،ضيفا على برنامج "على باب مصر" على القناة الفضائية المصرية، في حلقة خاصة حول أهم رسائل الرئيس السيسي في كل من "الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء"، و"الاحتفال بعيد العمال"، و"أسبوع الجذور بين مصر واليونان وقبرص" لمواجهة التحديات وتعزيز التعاون سواء سياسيا أو عسكريا.



البرنامج تقديم أحمد عبد العظيم وعبير أبو طالب، وإعداد حسام فاروق، ومن إخراج مصطفى جلال وهيثم التاجي.