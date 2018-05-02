القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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02:05 م

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مصر
الأربعاء 02/مايو/2018 - 11:02 ص

«الخارجية» تدين العمليتين الإرهابيتين فى موبى بنيجيريا

سامح شكري
سامح شكري
dostor.org/2152976

أدانت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، العمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا مسجدًا وسوقًا فى مدينة موبي بشمال شرق نيجيريا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين.

وأعرب البيان عن خالص التعازى لأسر الضحايا، مؤكدًا وقوف مصر -حكومةً وشعبًا- مع حكومة وشعب نيجيريا الصديق من أجل مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره.

وشدد على أن تلك العمليات الخسيسة لن تنال من عزيمة الشعب النيجيرى فى مواجهة ظاهرة الإرهاب التي تستهدف الأمن والاستقرار في كل المجتمعات.

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