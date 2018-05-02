«الخارجية» تدين العمليتين الإرهابيتين فى موبى بنيجيريا

أدانت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، العمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا مسجدًا وسوقًا فى مدينة موبي بشمال شرق نيجيريا، مما أسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصًا على الأقل وإصابة آخرين.



وأعرب البيان عن خالص التعازى لأسر الضحايا، مؤكدًا وقوف مصر -حكومةً وشعبًا- مع حكومة وشعب نيجيريا الصديق من أجل مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره.



وشدد على أن تلك العمليات الخسيسة لن تنال من عزيمة الشعب النيجيرى فى مواجهة ظاهرة الإرهاب التي تستهدف الأمن والاستقرار في كل المجتمعات.