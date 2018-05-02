البورصة تُوقف التداول على أسهم «الحديد والصلب»

أوقفت إدارة البورصة التداول على أسهم الحديد والصلب المصرية اعتبارا من جلسة اليوم، لحين إرسال الشركة ملخص قرارات مجلس الإدارة الكاملة المنعقد أول أمس.



كانت القوائم المالية للشركة أظهرت خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018، ارتفاع خسائرها بنسبة 22.6% لتبلغ 231.3 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 188.7 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.



وفي مارس، عدّلت الحديد والصلب المصرية الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018-2019، ضخ استثمارات بقيمة 257.6 مليون جنيه.



كانت أعلنت الشركة أنها تستهدف زيادة المبيعات إلى 5.14 مليار جنيه في العام المالي 2017-2018، وضخ استثمارات بقيمة 103.1 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي، لرفع كفاءة معدلات التشغيل ما يساعد في سهولة تدفق الإنتاج.