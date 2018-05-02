القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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عالم
الأربعاء 02/مايو/2018 - 11:00 ص

رسميًا.. السعودية تؤيد قرار المغرب بقطع علاقاته مع إيران

رسميًا.. السعودية
الدستور
dostor.org/2152971

أعربت الرياض، اليوم الأربعاء، عن تأييدها لقرار المغرب قطع العلاقات مع إيران، متهمًا حزب الله اللبنانى بالتورط في إرسال أسلحة إلى بوليساريو عن طريق "عنصر" فى السفارة الإيرانية بالجزائر.

وأكد مصدر مسئول في وزارة الخارجية السعودية فى بيان وقوف المملكة "إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة فى كل ما يضمن أمنها واستقرارها، بما في ذلك قرارها بقطع علاقاتها مع إيران".

وأضاف المصدر أن حكومة المملكة "تدين بشدة التدخلات الإيرانية في شئون المغرب الداخلية من خلال أداتها ميليشيا حزب الله الإرهابية".

وأعلن وزير الخارجية المغربى ناصر بوريطة، الثلاثاء، في الرباط، عن قطع العلاقات مع إيران، متهمًا حزب الله اللبناني بـ"التورط" في ارسال أسلحة الى بوليساريو، عن طريق "عنصر" فى السفارة الإيرانية بالجزائر.

وأشار خلال مؤتمر صحفي، إلى أن هذا القرار يخص "العلاقات الثنائية" حصريًّا بين البلدين، ولا علاقة له بالتطورات في الشرق الأوسط.

وتابع أنه قام بزيارة إلى طهران، حيث أبلغ نظيره الإيراني محمد جواد ظريف قرار المملكة، مؤكدًا مغادرته برفقة السفير المغربى هناك.

ونفى حزب الله، الثلاثاء، اتهامات المغرب له بإرسال أسلحة إلى جبهة بوليساريو، وأعلن فى بيان أنه "ينفى هذه المزاعم والاتهامات جملة وتفصيلًا".

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