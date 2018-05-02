تجديد الثقة لـ«يعقوب» كرئيسًا لمجموعة خبراء حماية المستهلك

عقد الخبراء والمختصون فى مجال حماية المستهلك من الدول العربية اجتماعهم الخامس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة وفود الدولة العربية والمنظمات الدولية المتخصصة بهدف التأكيد على أهمية ملف حماية المستهلك، فى إطار منظومة العمل العربى المشترك باعتباره أحد الأركان الهامة فى استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.





كما شهد الاجتماع تجديد الثقة، وإعادة انتخاب عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك بجمهورية مصر العربية، رئيسًا للفريق العربى لحماية المستهلك لعام جديد، والذى ألقى كلمة رحب فيها بالخبراء والمختصين فى مجال حماية المستهلك والحضور الكرام.



وأكد، على أهمية التعاون العربى فى مجال حماية المستهلك كأحد ركائز الوصول إلى تعاون فنى وتبادل للخبرات والمعلومات في الجهات القائمة فى الأسواق العربية للدول الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ودعم الأنشطة الاقتصادية بالبلاد العربية.



وقال يعقوب، أنه تم خلال الاجتماع استعراض نموذج استبيان عن حماية المستهلك، وتم رفع توصية للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتعميم الاستبيان على الدول العربية، وإعداد تقرير حول نتائجه لإعداد مقترح حول كيفية توفير الدعم الفنى اللازم للدول وفقًا لنتائج الاستبيان، كما تنـاول الاجتمـاع استكمال مناقشة أهمية إنشاء نقاط اتصال رسمية للخبراء المختصين بحماية المستهلك فى الدول العربية، لمتابعة تطبيق التوصيات الصادرة عن الاجتماعات لتوحيد الجهود العربية فى مجال حماية المستهلك.





جدير بالذكر، أن رئيس جهاز حماية المستهلك كان قد تم اختياره كأول رئيس للجنة حماية المستهلك بدول منطقة الكوميسا ( منظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا ) التى تضم 19 دولة أفريقية، بالإضافة إلى سبق اختياره كأول رئيس لفريق الخبراء الحكوميين الدولي المعني بسياسات حماية المستهلك فى الاجتماع الأول الذي نظمته منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD.



