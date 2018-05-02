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الأربعاء 02/مايو/2018 - 10:58 ص

مصرع وإصابة 12 شخصا إثر احتراق شقة بالإسكندرية

مصرع وإصابة 12 شخصا
أ ش أ
dostor.org/2152966

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 10 آخرين، إثر اندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة السيوف شرقي الإسكندرية.

وكان مدير الحماية المدنية بالإسكندرية العميد فؤاد الغنيمي، تلقى بلاغا يفيد باندلاع الحريق، وبالانتقال تبين اشتعال النيران في شقة كائن في الطابق الخامس بوحدة سكنية، واحتراق محتوياتها بالكامل، فتم إخمادها.

وتوصلت التحريات إلى أن الحريق متعمد، حيث أشعل مالك الشقة النيران فيها، بسبب خلافات زوجية.

وأدى الحريق لمصرع رجل وسيدة، وإصابة 10 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم.

وبإخطار النيابة العامة؛ صرحت بدفن الجثتين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وتحديد السبب الرئيسي للحريق.

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