«الإسكان»: 50 ألف جنيه مقدم الأراضي «المتميزة»

قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن نظام السداد للأراضي المطروحة اليوم بالإسكان المتميز، يتم سداد مقدم الحجز وقدره 50 ألف جنيه لقطعة الأرض بمدن (أخميم الجديدة – الفيوم الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – غرب قنا)، و100 ألف جنيه لقطعة الأرض بباقي المدن طبقًا لكراسة شروط الطرح، بنظام التحويل البنكى (السويفت أو ACH)، أو بشيك معتمد (مصرفى – مقبول الدفع) أو نقدًا.



وأشار إلى أنه فى حالة الحصول على قطعة أرض، يتم استكمال سداد (25 % بالإضافة إلى 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء)، من إجمالي ثمن الأرض، وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالي ثمن الأرض على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ إجراء القرعة، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة.



وأوضح أنه بالنسبة لأراضى الإسكان المتميز، يتم طرح 10626 قطعة أرض، موزعة على المدن التالية: 2000 قطعة بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، و720 قطعة بمدينة بدر، و1093 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و2300 قطعة بمدينة السادات، و1000 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و196 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و101 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة، و44 قطعة بمدينة 15 مايو، و592 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و319 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و146 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و387 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و88 قطعة بمدينة غرب قنا، و215 قطعة بمدينة ناصر "غرب أسيوط"، و1198 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و227 قطعة بمدينة طيبة الجديدة.



وفيما يتعلق بنظام السداد وأسلوب تخصيص الأراضي المطروحة بالإسكان الأكثر تميزًا، أوضح المهندس وليد عباس، أنه يتم سداد مقدم الحجز وقدره 250 ألف جنيه لقطعة الأرض بمدينتي (أسوان الجديدة – الفيوم الجديدة)، و350 ألف جنيه لباقي المدن طبقًا لكراسة شروط الطرح، بنظام التحويل البنكى (السويفت أو ACH)، أو بشيك معتمد (مصرفى – مقبول الدفع) أو نقدًا، على أن يتم استكمال سداد أعلى نسبة مقدم من إجمالى ثمن الأرض، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء) من إجمالي ثمن الأرض وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة.



وقال إنه يتم سداد باقى القيمة بالكامل عند استلام الأرض (طبقًا للموعد المحدد بإخطار الجهاز للعميل)، ويتم تحرير شيك بنكى بباقى قيمة الأرض باسم جهاز المدينة لحين الاستلام، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار طبقًا للقرعة العلنية بالإضافة إلى الفوائد المقررة والتي يتم حسابها من تاريخ السداد وحتى تاريخ إجراء القرعة.



وأوضح أنه سيتم التخصيص بنظام القرعة اليدوية العلنیة بین الحاجزین المتقدمین بعرض سداد أعلى مقدم (بشرط ألا یقل عن 50 % من القیمة الإجمالیة) في ضوء عدد القطع المطروحة، واستبعاد الحاجزین الذين تحتوي عروضھم على نسب سداد أقل، وسيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقًا.



وبشأن الأراضي السكنية المطروحة بالإسكان الأكثر تميزًا، أكد أنه سيتم طرح 5271 قطعة أرض، فى المدن التالية: 2518 قطعة بمدينة القاهرة الجديدة، و391 قطعة بمدينة 6 أكتوبر، و25 قطعة بمدينة الشروق، و505 قطع بمدينة العبور، و154 قطعة بمدينة دمياط الجديدة، و25 قطعة بمدينة 15 مايو، و312 قطعة بمدينة بدر، و210 قطع بمدينة العاشر من رمضان، و14 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة، و164 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و133 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و50 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و155 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و553 قطعة بمدينة السادات، و62 قطعة بمدينة المنيا الجديدة.