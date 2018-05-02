القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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مصر
الأربعاء 02/مايو/2018 - 09:51 ص

اليوم.. بدأ السحب على 30145 قطعة أرض سكنية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
dostor.org/2152829

تبدأ اليوم فروع بنك التعمير والإسكان، استقبال الراغبين فى سحب كراسات الشروط والمواصفات، لـ30145 قطعة أرض سكنية، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام القرعة.

وأعلن المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أن سحب الكراسات يبدأ اليوم من جميع فروع بنك التعمير والإسكان، وحتى يوم الثلاثاء 1552018، ويستمر بيع الكراسات خلال شهر رمضان المبارك يوم الخميس الموافق 2862018، من فروع البنك التالية: (فرع التجمع الأول القديم، ومقره مجاورة 9 عمارة 3 أ – فرع مدينة نصر، ومقره 2 أول عباس العقاد – فرع 6 أكتوبر، ومقره المحور المركزى بجوار شرطة النجدة – فرع الهرم، ومقره عمارات جاردينيا الهرم، محطة اسباتس، الهرم، الجيزة – فرع العاشر من رمضان، ومقره مبنى جهاز المدينة، المجاورة الأولى – فرع 15 مايو، ومقره مبنى الجهاز، حى رجال الأعمال – فرع برج العرب، ومقره منطقة البنوك، برج العرب – فرع أخميم، ومقره حى الكوثر، المنطقة الخدمية – فرع المنيا الجديدة، ومقره عمارة 33 المجاورة الثانية – فرع المهندسين، ومقره 26 شارع الكروم).

وأكد أن الحجز يبدأ مع استمرار بيع كراسات الشروط والمواصفات، من يوم الاثنين الموافق 272018، وحتى يوم الأحد الموافق 2272018، من الساعة 3: 5 مساءً، بجميع فروع بنك التعمير والإسكان، ويحظر التعامل مع أى جهات أو أفراد خارج فروع البنك، موضحًا أنه یتم تسلیم الأرض تباعًا خلال فترة محددة بإخطار التخصیص، ومناطق الأراضي ستكون متاحة علي الموقع الإليكتروني الخاص بالهيئة

وأضاف أن نظام السداد الخاص بالأراضي المطروحة بالإسكان الاجتماعي، فيتم سداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه، بنظام التحويل البنكى (السويفت أو ACH)، أو بشيك معتمد (مصرفى – مقبول الدفع) أو نقدًا، على أن يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (25 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء)، من إجمالي ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالي ثمن الأرض بدون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، مع الالتزام بتوقيتات البناء وفقًا للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها.

وبشأن تفاصيل الأراضي المطروحة للإسكان الاجتماعي، أكد أنه يتم طرح 14248 قطعة أرض، موزعة كالتالي: 455 قطعة بمدينة العاشر من رمضان، و90 قطعة بمدينة الصالحية الجديدة، و1925 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و6 آلاف قطعة بمدينة السادات، و858 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و1800 قطعة بمدينة بنى سويف الجديدة، و494 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و892 قطعة بمدينة أسيوط الجديدة، و616 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و118 قطعة بمدينة أخميم الجديدة، و972 قطعة بمدينة قنا الجديدة، و28 قطعة بمدينة المنيا الجديدة.

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