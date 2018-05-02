7 صفقات إجمالى تعاملات مسئولى الشركات المقيد اسهما بالبورصة

كشفت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة خلال جلسة تداول أمس الأول الغثنين عن تنفيذ 7 صفقات على أسهم 7 شركات بيعا وشراء.



وجاءت تعاملات المسئولين، وفقا لإفصاح إدارة البورصة المصرية على النحو التالى:



الشركة: إيديتا للصناعات الغذائية

المسئول: مجموعة مرتبطة

نوع العملية: شراء

الكمية: 400000 سهم



الشركة: راية القابضة للاستثمارات المالية

المسئول: مجلس الإدارة

نوع العملية: شراء

الكمية: 50080 سهم



الشركة: بى بى أى القابضة للاستثمارات المالية

المسئول: مجلس الإدارة

نوع العملية: شراء

الكمية: 25577 سهمًا



الشركة: وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى

المسئول: مجموعة مرتبطة

نوع العملية: شراء

الكمية: 5250 سهمًا



الشركة: جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى

المسئول: مجلس الإدارة

نوع العملية: شراء

الكمية: 11000 سهم



الشركة: الحفر الوطنية

المسئول: مجلس الإدارة

نوع العملية: بيع

الكمية: 13930 سهمًا



الشركة: يونيفرت للصناعات الغذائية

المسئول: مجموعة مرتبطة

نوع العملية: بيع

الكمية: 478142 سهما