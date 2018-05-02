مدير شرطة النقل والمواصلات يتفقد الخدمات الأمنية

تفقد اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، الخدمات المعينة على إدارة شرطة السكة الحديد "محطتي سكك حديد "القاهرة والضواحي والجيزة"، وإدارة شرطة مترو الأنفاق بمحطات "ساقية مكي، والمنيب"؛ لمتابعة الحالة الأمنية.



استهدفت الجولة التأكد من تنفيذ الخطط الأمنية والتنبيه بشدة اليقظة وتفعيل أجهزة الكشف عن المفرقعات "X. RAY" وبوابات الكشف عن المعادن.



وأكد قاسم أهمية إلمام جميع الخدمات بالمهام الموكلة إليهم، وفحص أمتعة المواطنين المترددين على المحطات وحسن معاملة الجمهور وضرورة اليقظة التامة، ونبه على جميع القوات بضرورة ارتداء الصديري الواقي، واتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة.



وأمر بتكثيف الخدمات الأمنية "النظامية والبحثية" بمحطات السكك الحديدية والقطارات، وكذا مترو الأنفاق بما يحقق إحكام الإجراءات التأمينية.



ووجه مدير شرطة النقل، بضرورة تواجد مجموعات العمل على الثلاث خطوط الرئيسية للمترو داخل القطارات، مدعومة بـ"الشرطة النسائية" وتحقيق الاشتباه داخل القطارات والانتشار الأمني والتواجد بين الركاب بطول عربات القطار.



ولاحظ "قاسم"، تميز فرد الخدمة المعين تأمين ورش أبو غاطس؛ لضبطه أحد الأشخاص يسرق مهمات مصلحية؛ فأمر بصرف مكافأة مالية تقديرا وحافزا له ولزملائه لمزيد من العطاء في الأداء.



كما مرَّ على أرصفة محطة سكك حديد الجيزة والساحة الخارجية والمداخل والمخارج للوقوف على مدى تأمينها لإحكام السيطرة الأمنية، وتفعيل الحرم الآمن، حيث تبين انتظام كافة الخدمات.



وأكد قاسم ضرورة مداومة مرور خبراء المفرقعات بصفة مستمرة لتعقيم المحطات بالكامل والإخطار الفوري بأية ملاحظات في حينه.