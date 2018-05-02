تعرف على سعر «النيكل» اليوم
استقرت أسعار معدن النيكل، اليوم الأربعاء، وسجل 14175 دولارًا للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية منها «الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي».
استقرت أسعار معدن النيكل، اليوم الأربعاء، وسجل 14175 دولارًا للطن.
ويدخل النيكل فى تصنيع الدوائر الكهربائية منها «الإلكترونيات، وأجهزة الحاسب الآلي».
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