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الأربعاء 02/مايو/2018 - 09:44 ص

«البنا»: استصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا لزيادة الرقعة الزراعية

الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة
الدستور
dostor.org/2152813

تفقد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موقع مزرعة الـ 20 ألف فدان التي تستزرعها الوزارة بمنطقة غرب المنيا، وذلك للوقوف على آثار الطقس السيء وتأثيرات الظروف الجوية على التجهيزات التي تتم بالمزرعة في الوقت الحالي.

وحرص وزير الزراعة، خلال زيارته للمزرعة، تفقد كافة الأنشطة والأعمال والإنشاءات التي يجرى تجهيزها بكامل المساحة، من صوب زراعية، وزراعات مكشوفة، ومحطة الإنتاج الحيواني، فضلًا عن متابعة كافة تقارير التنبؤ بالظروف الجوية، لعدة أيام مقبلة، بالتعاون مع هيئة الأرصاد الجوية.

وعقد وزير الزراعة، لقاءًا مفتوحًا مع العاملين بالمشروع، وقيادات مركز البحوث الزراعية والوزارة، للاستماع إلي المشاكل التي تواجههم، لإيجاد الحلول المناسبة لها.

ووجه البنا، مركز البحوث الزراعية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الطقس السيء والظروف الجوية المختلفة، لتجنب أية تأثيرات سلبية على الإنتاج النباتي والحيواني بالمشروع.

وأشار وزير الزراعة، إلي أن مشروع استزراع 20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا هو عبارة عن مزرعة نموذجية إرشادية متكاملة، وفقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن خطة الدولة لزيادة الرقعة الزراعية والتوسع في مناطق الاستصلاح بإقامة مشروعات تنموية متكاملة، تساهم في تحقيق الأمن الغذائي.

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