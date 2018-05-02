أسعار الألبان اليوم.. و«السائب» بـ20 جنيهًا
تباينت أسعار الألبان، اليوم الأربعاء، في القاهرة، وتراوح سعر اللبن المعبأ «كامل الدسم» بين 18 و25 جنيهًا للكيلو، مقابل سعر كيلو اللبن «السائب» من 16 - 20 جنيهًا.
تباينت أسعار الألبان، اليوم الأربعاء، في القاهرة، وتراوح سعر اللبن المعبأ «كامل الدسم» بين 18 و25 جنيهًا للكيلو، مقابل سعر كيلو اللبن «السائب» من 16 - 20 جنيهًا.
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