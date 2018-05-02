«الإسكان»: تركيب وصلات مياه موفرة بالمدن الجديدة

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بتركيب وصلات المياه الموفرة، بالإضافة إلى التوسع فى تركيب العدادات مسبوقة الدفع، فى جميع مشروعات الإسكان التى تنفذها الوزارة، خاصة الإسكان الاجتماعي.



وأوضح مدبولي أن الأجهزة الموفرة تعمل علي ترشيد الاستهلاك، مشيرا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تقوم حاليًا بتصنيع هذه الأجهزة، وسيتم توقيع بروتوكول معها لإتاحة الوصلات الموفرة، لتركيبها فى الوحدات السكنية التى تنفذها وزارة الإسكان، بجانب تركيبها فى جميع المبانى الحكومية، ودور العبادة.