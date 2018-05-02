«الرقابة المالية» تفحص مستندات زيادة رأسمال «الأولى للاستثمار»

كشفت إدارة البورصة، منذ قليل، عن إيداع نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال لشركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وفقا لأحكام المادة (48) من قواعد القيد بالبورصة.



وقالت البورصة إن النموذج يتضمن زيادة رأس المال المصدر من 5 ملايين جنيه إلى 5.5 مليون جنيه بزيادة قدرها 500.000 جنيه، تمويلا من الأرباح والأرباح المرحلة، وفقا لقائمة المركز المالى للشركة في 31-12-2017، مؤكدة قيام الهيئة بفحص تقرير الإفصاح والمستندات المرفقة به.