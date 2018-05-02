إغلاق طريق الإسماعيلية الصحراوى «جزئيًا» لمدة 5 أيام

أعلنت اﻹدارة العامة للمرور، إغلاق طريق اﻹسماعيلية الصحراوي لمدة 5 أيام؛ بسبب إجراء إصلاحات لهبوط أرضي وقع بمنطقتي الكيلو 70 و71 نتيجة لتجمع مياه اﻷمطار، وسط انتشار الخدمات.



وأوضحت أن اﻷعمال ستبدأ من اليوم ولمدة 5 أيام، وتشمل إصلاح جهة الهبوط اﻷرضى بالطبقة اﻷسفلتية على طريق اﻹسماعيلية بالحارة اليمنى عند الكيلو 70 فى اتجاه اﻹسماعيلية، والهبوط الآخر بالحارة اليسرى بالكيلو 71 اتجاه الإسماعيلية،\



واشارت إلى أنه سيتم استقطاع الحارة اليمنى بالكيلو 70 لتغيير طبقة الأساس والطبقة اﻷسفلتية، وترك باقى الحارات «4 حارات» للحركة المرورية.