مظاهرات أرمينية بعد رفض البرلمان ترشيح زعيم المعارضة لرئاسة الوزراء

احتشد العديد من المتظاهرين اليوم الأربعاء في العاصمة الأرمينية يريفان، تلبية لدعوة زعيم المعارضة «نيكول باشينيان» بالبدء في حملة وطنية للعصيان المدني عقب رفض البرلمان ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء.



ونقلت قناة «فرنسا 24» الإخبارية لقطات حية للمتظاهرين أثناء قيامهم باعتراض الطرق، بالإضافة إلى منع الوصول إلى المطار الرئيسي في البلاد.



وتستمر التظاهرات في أرمينيا منذ منتصف شهر أبريل الماضي على خلفية تقلد رئيس البلاد السابق «سيرج سركسيان» منصب رئيس الوزراء بعد انتهاء فترتيه الرئاسيتين.. إلا أنه استقال بعد ذلك من منصبه كرئيس للوزراء.