القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:53 ص

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
12:19 ص

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص
10:51 م

احتفال فريق الأسيوطي بالفوز على الأهلي

06:33 م

غلق طريقين في قنا بسبب العاصفة الترابية
06:18 م

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية
03:13 م

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب
02:05 م

«المرور» تناشد قائدي السيارات الالتزام بإرشاداتها خلال العواصف
عالم
الأربعاء 02/مايو/2018 - 09:22 ص

مظاهرات أرمينية بعد رفض البرلمان ترشيح زعيم المعارضة لرئاسة الوزراء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2152785

احتشد العديد من المتظاهرين اليوم الأربعاء في العاصمة الأرمينية يريفان، تلبية لدعوة زعيم المعارضة «نيكول باشينيان» بالبدء في حملة وطنية للعصيان المدني عقب رفض البرلمان ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء.

ونقلت قناة «فرنسا 24» الإخبارية لقطات حية للمتظاهرين أثناء قيامهم باعتراض الطرق، بالإضافة إلى منع الوصول إلى المطار الرئيسي في البلاد.

وتستمر التظاهرات في أرمينيا منذ منتصف شهر أبريل الماضي على خلفية تقلد رئيس البلاد السابق «سيرج سركسيان» منصب رئيس الوزراء بعد انتهاء فترتيه الرئاسيتين.. إلا أنه استقال بعد ذلك من منصبه كرئيس للوزراء.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 23 ساعة

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان

منذ حوالي 23 ساعة

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني

منذ يومين

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين

منذ يومين

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية

منذ يومين

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربي

منذ يومين

رئيسة وزراء بريطانيا تقبل استقالة وزيرة الداخلية

الآن

واحد بخرطوم فيل والثانى برأسين.. سكان تايلاند وهوس عبادة الخنازير

ماجدة نصر: «ليس من حق أولياء الأمور التدخل فى نظام التعليم»

«الهولوجرام لتعديل الذكريات ومحو الألم».. خطوة أولية لزراعة مخ اصطناعى

عاجل.. انهيار «سد معين» فى اليمن بسبب الأمطار والسيول

الأكثر قراءة

خناقة «حريمي» بين ياسمين الخطيب ودينا أنور بسبب «جُملة»

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

لماذا تجب محاسبة الخطيب ورجاله على «خطايا الشتاء»؟

الذهب ينزل لأقل سعر خلال شهرين

ألبومات الصور

بالصور.. سقوط أمطار على الأقصر

وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة إدارة الأزمات

انطلاق مؤتمر جامعة سوهاج العالمي للتجميل بالأقصر

تكريم الأمهات المثاليات وتوزيع إعانات على الأيتام بالفرافرة

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

الأكثر قراءة

خناقة «حريمي» بين ياسمين الخطيب ودينا أنور بسبب «جُملة»

كيف تُميز بين البطيخ المسرطن والصحى؟

لماذا تجب محاسبة الخطيب ورجاله على «خطايا الشتاء»؟

الذهب ينزل لأقل سعر خلال شهرين

كشكول

انتظام الامتحانات والعيادات المجانية في "طب أسنان الأزهر"

جامعة دمنهور تفوز بجائزة بغداد لأفضل رسالة دكتوراة في العلوم المحاسبية

بالصور.. بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور والهيئة العربية للتصنيع

الإمام الأكبر: نسعى لتطوير المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

لجنة لمراجعة النقص في أعضاء هيئة التدريس بكليات بنها

الأمصار

اندلاع حريق في جامعة بغداد

بالتفاصيل.. مصر تحصل على كنز غالي الثمن

وصول مقاتلات أمريكية إلى كوريا الجنوبية

زلزال قوي يضرب شرقي تايوان

إصابة العشرات في زلزال بقوة 5.3 ضرب مدينة ياسوج جنوب غربي إيران

منوعات

«الهولوجرام لتعديل الذكريات ومحو الألم».. خطوة أولية لزراعة مخ اصطناعى

الأمير وليام وزوجته كيت يسجلان ميلاد ابنهما الجديد

جرائم أبطالها نساء.. سرقة على الطريقة المصرية في سوريا

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

استشارى طب أطفال: فيتامين سى يقى الجهاز التنفسى من الآثار السلبية لملوثات الهواء

الدستور على فيسبوك