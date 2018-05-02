وزير خارجية الصين يصل إلى كوريا الشمالية

وصل وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم، إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج؛ لإجراء محادثات مع نظيره الكوري الشمالى ري يونج هو، حول القمة التاريخية التي عُقِدَت يوم الجمعة الماضي، بين الكوريتين، في المنطقة المنزوعة السلاح.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية إن إتش كيه، أنه من المتوقع أن يناقش وانج يي، خلال هذه الزيارة، القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية، والزيارة المقرر أن يقوم بها الرئيس الصيني شي جين بينج لـ«بيونج يانج»، كما من المحتمل أن يلتقيبالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.



ويعتبر وانج أبرز مسئول صيني يسافر إلى كوريا الشمالية خلال السنوات الأخيرة.



وكانت بكين منذ زمن طويل حليفًا أساسيًا لـ«بيونج يانج»، وساعدت على إبقاء الدولة المنعزلة قادرة على الصمود اقتصاديًا.