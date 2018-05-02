القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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الثقافة
الأربعاء 02/مايو/2018 - 09:14 ص

12 مايو.. حفل إطلاق «تشيخوف والسيدة صاحبة الشيواوا»

«تشيخوف والسيدة صاحبة
«تشيخوف والسيدة صاحبة الشيواوا
نضال ممدوح
dostor.org/2152780

تقيم دار الكتب خان حفل توقيع ومناقشة رواية «تشيخوف والسيدة صاحبة الشيواوا» للكاتب شريف عبدالصمد، ويناقشها القاص محمود توفيق، وذلك في تمام السابعة من مساء السبت الموافق 12 مايو الجاري.

كما تطرح الرواية أسئلة ماذا لو أتى الأديب الروسى الأهم، أنطون بافلوفيتش تشيخوف إلى مصر؟ ماذا يحدث إن حضر تشيخوف بنفسه ندوة أدبية تناقش إحدى قصصه، كيف يراه الأدباء المصريون، وهل تغلب على رؤيتهم المعايير الفنية أم الأخلاقية في مناقشة الأعمال الأدبية، كل هذه تساؤلات يحاول الكاتب والروائى شريف عبدالصمد الإجابة عنها من خلال روايته الجديدة «تشيخوف والسيدة صاحبة الشيواوا».

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