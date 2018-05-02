ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات إفريقيا الوسطى إلى 116 قتيلًا ومصابًا

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الاشتباكات التي اندلعت بين مجموعة من الميليشيات المسلحة وقوات الأمن في «بانجي» عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى، إلى 16 قتيلا على الأقل ونحو 100 مصاب.



وذكرت قناة «فرنسا 24» الإخبارية اليوم الأربعاء أن الاشتباكات اندلعت عقب قيام مجموعة من الأشخاص التابعين لجماعة مسلحة بالاصطدام بأحد الحواجز الموجودة على الطريق في منطقة «بي كيه 5» التي تقطنها أغلبية مسلمة، مشيرة إلى أن قوات الأمن قامت بإطلاق النار عليهم، الأمر الذي تسبب في قيام الميليشيات بشن هجوم على إحدى الكنائس بالمنطقة.



وأضافت القناة أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم.



وقالت بعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى إنها قامت بتعزيز الدوريات في منطقة «بي كيه 5» التي شهدت الاشتباكات.



يذكر أن منظمة أطباء «بلا حدود» أعلنت أمس الثلاثاء وقوع الكثير من الضحايا إثر إطلاق نار في أحياء «بي كا5» و«فاطمة»، مما أدى إلى وقوع هذا العدد من الإصابات.



يشار إلى أنه هناك حالة من الغضب وسط سكان مدينة بانجي بسبب قيام قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقوات الأمن المحلية بعملية مشتركة بحي «بي كا5»، الذي تسكنه أغلبية مسلمة، بهدف القبض على الجماعات الإجرامية المسلحة.