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الأربعاء 02/مايو/2018 - 08:24 ص

تقرير حقوقي يمني: 3021 مدنيًا قتلوا في تعز منذ بدء أزمة البلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2152749

كشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان اليمني عن مقتل 3021 مدنيا بينهم 680 طفلا و371 امرأة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن على أيدي ميليشيات الحوثي منذ إشعالها للحرب عقب انقلابها على السلطة الشرعية في البلاد عام 2015.

وقال تقرير صادر عن المركز، طبقا لقناة العربية الإخبارية اليوم الأربعاء، إن هذا العدد من القتلى خلال الفترة من 21 مارس 2015 إلى 31 مارس 2018، فيما وصل عدد المصابين إلى 15956 مدنيا بينهم 1655 طفلا و2449 امرأة.

وأوضح التقرير أن محافظة تعز تشهد أكبر عدد من الضحايا بين المدنيين، نتيجة القصف المتعمد من قبل الميليشيات الحوثية التي عملت علي إحكام حصارها القاتل على المدينة ومنعت دخول الغذاء والدواء وانتقال المواطنين، وصادرت كل أنواع الإغاثة واعتقلت المواطنين العزل.

وأشار التقرير إلى أن عشرات الآلاف من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي حصدت أرواح 714 مدنيا بينهم 32 طفلا و14 امرأة، وتسببت في إصابة 1132 مدنيا بينهم 38 طفلا و17 امرأة.

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