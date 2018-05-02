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الأربعاء 02/مايو/2018 - 08:24 ص

مقتل شخص في انفجار عبوة ناسفة شمال غرب كركوك بالعراق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2152748

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك اليوم الأربعاء، بمقتل شخص في انفجار عبوة ناسفة شمال غرب المحافظة.

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل مزرعة قرب قرية كبيبة التابعة لقضاء الدبس (الواقعة على بعد ٥٥ كم شمال غرب كركوك) انفجرت اليوم مما أدى إلى مقتل شخص"، موضحا أن العبوة من مخلفات داعش.

‏‫يذكر أن محافظة كركوك (الواقعة على بعد ٢٥٥ كم شمال العاصمة بغداد) تشهد أعمال عنف وتفجيرات على فترات متقطعة تستهدف القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء.

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