مقتل شخص في انفجار عبوة ناسفة شمال غرب كركوك بالعراق

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك اليوم الأربعاء، بمقتل شخص في انفجار عبوة ناسفة شمال غرب المحافظة.



وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل مزرعة قرب قرية كبيبة التابعة لقضاء الدبس (الواقعة على بعد ٥٥ كم شمال غرب كركوك) انفجرت اليوم مما أدى إلى مقتل شخص"، موضحا أن العبوة من مخلفات داعش.



‏‫يذكر أن محافظة كركوك (الواقعة على بعد ٢٥٥ كم شمال العاصمة بغداد) تشهد أعمال عنف وتفجيرات على فترات متقطعة تستهدف القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء.