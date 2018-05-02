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الأربعاء 02/مايو/2018 - 08:24 ص

الإمارات تؤكد وقوفها إلى جانب المغرب في مواجهة ما يهدد أمنها

الشيخ عبدالله بن
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان،
dostor.org/2152747

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة وقوفها إلى جانب المملكة المغربية في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسلامتها واستقرارها ووحدتها الترابية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الأربعاء - " إن دولة الإمارات تدين بشدة تدخلات إيران في شؤون المغرب الداخلية عبر أداتها ميليشيا حزب الله الإرهابية التي تقوم بتدريب عناصر ما يسمى جماعة ( البوليساريو)، بهدف زعزعة أمن المملكة المغربية، وإنها تؤكد وقوفها إلى جانبها في كل ما يضمن أمنها واستقرارها بما في ذلك قرارها الحاسم تجاه التدخلات الإيرانية".

وأضاف البيان أن دولة الإمارات تقف مع المملكة المغربية صفا واحدا في إجراءاتها تجاه هذه التدخلات الواضحة، وتؤكد مجددا على موقفها التاريخي والمبدئي المؤيد لوحدة التراب المغربي.

يذكر أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة أعلن أمس الثلاثاء، أن بلاده قررت قطع علاقاتها مع إيران، وأوضحت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أن المملكة المغربية اتخذت هذا القرار بسبب "دعم طهران العسكري لحليفها حزب الله للبوليساريو".

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