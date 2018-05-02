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الأربعاء 02/مايو/2018 - 08:24 ص

أسوان: الإعلان عن موعد تسليم الإسكان المتميز الفترة القادمة

اللواء مجدى حجازى
اللواء مجدى حجازى محافظ أسون
dostor.org/2152746

أكد اللواء مجدى حجازى محافظ أسون، أن المحافظة جادة فى إنهاء مشروع الإسكان المميز المقام بمنطقة حى العقاد بمدينة أسوان وتسليم الوحدات السكنية للحاجزين خلال توقيت معينة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة.

وقال المحافظ - خلال لقائه مساء أمس الثلاثاء مع ممثلي الحاجزين بمشروع الإسكان المميز بالمحافظة - " إن معدلات تنفيذ المرافق العامة الخارجية للمشروع تسير بخطى واسعة حيث سيتم إنهاء مشروع الصرف الصحى للإسكان المميز بنهاية العام الحالى والذى تصل تكلفته التقديرية إلى 20 مليون جنيه شاملة خط الطرد بطول 3800 متر، وأيضًا محطة الرفع بجوار الصالة المغطاه، فى حين تم الانتهاء من خط الانحدار بالكامل".

وأضاف حجازى " أنه فى إطار حرص المحافظة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للإسراع بمعدلات العمل داخل المشروع فقد قامت المحافظة بتسليم الأرض المخصصة لإنشاء محطة محولات كهرباء لعمارات الإسكان المميز على مساحة 24 ألف م2 قبل إنهاء اعتماد الدراسات والتصميمات من قبل وزارة الكهرباء وخاصة أن المحطة ستصل طاقتها إلى 50 ميجا فولت وبتكلفة تقديرية تصل إلي حوالى 100 مليون جنيه، وفى نفس الوقت جارى العمل بشأن الحل العاجل لإدخال الكهرباء للمشروع من خلال مد كابلات أرضية من محطة محولات نجع المحطة لحين إنهاء المحطة الرئيسية".

وأوضح المحافظ أنه جارى متابعة فتوى مجلس الدولة بشأن مدى استحقاق الشركات المنفذة لفروق الأسعار وآلية السداد وخاصة أن المشروع يضم 125 عمارة بإجمالي 3 آلاف وحدة سكنية حيث بدأ العمل فيه عام 2010 وتتراوح نسبة التنفيذ ما بين 70 % إلى 95% سواء للوحدات بنظام التشطيب الكامل أو بنظام النصف تشطيب، بالإضافة إلى أعمال المرافق الداخلية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء.

يذكر أن المحافظة ناقشت - خلال اللقاء مع ممثلى الحاجزين بمشروع الإسكان المميز - إجراءات إنهاء المشروع وتسليم الوحدات للمستحقين في أقرب وقت.

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