القاهرة : الأربعاء 02 مايو 2018
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مصر
الأربعاء 02/مايو/2018 - 07:57 ص

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 36 درجة

الأرصاد: طقس اليوم
dostor.org/2152744

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، وإن ظل مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية نهارًا، لطيف ليلًا.

وأضاف الخبراء أن السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط للأمطار على السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من سيناء وجنوب البلاد.

أما الرياح فأشاروا إلى أن أغلبها جنوبية غربية معتدلة، تنشط على جنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة.

وبالنسبة لحالتي البحرين المتوسط، والأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية "على الأول" شمالية شرقية و"الثاني" جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 22 36
وسط الدلتا 22 36
الإسكندرية 17 31
بلطيم 18 30
مطروح 16 28
السلوم 16 26
سيوة 20 35
بورسعيد 22 29
دمياط 20 28
العريش 18 36
رفح 18 35
الإسماعيلية 21 37
السويس 21 37
رأس سدر 26 34
نخل 20 37
نويبع 20 31
طابا 20 35
كاترين 11 25
الطور 22 36
شرم الشيخ 24 35
الغردقة 24 34
مرسى علم 23 33
الفيوم 23 37
بنى سويف 23 37
المنيا 20 36
أسيوط 21 37
سوهاج 22 38
قنا 22 38
الأقصر 23 42
أسوان 24 42
أبوسمبل 26 43
الوادي الجديد 22 39
شلاتين 24 34
أبورماد 23 33
رأس حدربة 24 33
حلايب 25 33

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