حسن السيد: وزير التموين يعرض على البرلمان خطة ضبط الأسواق

أكد اللواء حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة ستطلع من الوزير على خطة ضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار من خلال إحكام الرقابة على الأسعار.



وأضاف «السيد»، في تصريحات لـ«الدستور»، أنه يجب زيادة تواجد شرطة التموين في الأسواق لإحكام الرقابة على المنتجات والأسعار والسلع الفاسدة، مطالبًا بضرورة ضخ أضعاف الكميات المطروحة حاليا في الأسواق لتلبية الإقبال المتوقع على السلع.



وأوضح أن جهاز حماية المستهلك بعد إقرار قانونه عليه المزيد من الأعباء التي تتطلب وجوده في الشارع لمراقبة الأسواق وزيادة إحكام التزام التجار بالأسعار المطروحة.