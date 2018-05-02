«اقتصادية البرلمان» تستدعى وزير التموين لعرض استعداداته لشهر رمضان

قال الدكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة وجهت طلب استدعاء إلى وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، لحضور اجتماع عاجل باللجنة الأسبوع المقبل، لعرض استعدادات وزارته خلال شهر رمضان الكريم، في ظل الحاجة إلى ضخ مزيد من السلع والمنتجات في الأسواق.



وأضاف «الشريف»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن وزارة التموين لا بد أن تزيد منافذ البيع المملوكة للدولة في كافة المحافظات والمدن الكبرى والنائية، حرصًا على تغطية احتياجات المواطنين بشكل كامل خلال الشهر، بأسعار مخفضة ومدعومة.



وأوضح أن توفير الدولة، منتجات مدعومة في منافذها الرسمية، يوجه القطاع الخاص نحو تقليل الأسعار هو الآخر، حتى يضمن لنفسه فرصة في البيع، لافتًا إلى أن توفير الدقيق بشكل كامل إلى المخابز ضرورة هامة، إلى جانب المنتجات الرئيسية للتموين كالزيت والسكر والأرز وغيرها التي لا يستطيع بيت مصري أن يستغني عنها.



