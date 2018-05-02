ظهور قوات فرنسية مؤازرة للأمريكان فى منبج السورية

نشرت وسائل إعلام تركية صورة قالت إنها تظهر لأول مرة، وتؤكد وجود قوات فرنسية إلى جانب القوات الأمريكية في مدينة منبج في ريف حلب شمال غربي سوريا.



ونقلت شبكة "روسيا اليوم"، اليوم الأربعاء، عن صحيفة "حرييت" التركية، أن الصورة تظهر تواجد مدرعة فرنسية بجنودها وتحمل العلم الفرنسي تؤدي دورية مشتركة مع قوات أمريكية وسط مدينة منبج.



وكان شرفان درويش المتحدث باسم "مجلس منبج العسكري" التابع لـ"قسد" قد قال الثلاثاء: "إن الولايات المتحدة وفرنسا تؤسسان لقاعدة عسكرية جديدة في منبج السورية".



وأشار إلى أن القاعدة الأمريكية الفرنسية الجديدة يتم تجهيزها على الخط الشمالي لمنبج، لتضاف إلى القواعد الموجودة مسبقا غربي المدينة، فيما يتم تسيير دوريات برية وجوية لمراقبة وحماية المنطقة.