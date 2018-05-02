كوريا الجنوبية تنفي احتمال انسحاب القوات الأمريكية بعد معاهدة سلام مع بيونج يانج

نفى الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن، نفيا قاطعا احتمال سحب القوات الأمريكية المنتشرة في البلاد، إذا تم إبرام معاهدة سلام مع كوريا الشمالية، حسب وكالة "ريونهاب"، اليوم الأربعاء، نقلا عن الممثل الرسمي للإدارة الرئاسية.



وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة الرئاسية كيم يي جيوم: "القوات المسلحة الأمريكية في كوريا هي مسألة علاقات حليفة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وليست لها علاقة بالتوقيع على معاهدة السلام".



ونقلت الوكالة عن مصدر من الإدارة الرئاسية الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن "موقف الحكومة هو أن القوات الأمريكية في كوريا تقوم بدور الوسيط مع الجيران الأقوياء المحيطين بالبلاد مثل الصين واليابان".



كما طالب البيان اللجنة الرباعية بتوفير سبل مكافحة شبكات التهريب داخل ليبيا وفي المتوسط بدعم حرس السواحل والحرس الرئاسي، وفق البيان.