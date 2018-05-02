محاولة دهس عدد من أفراد الشرطة الإسرائيلية فى القدس
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، عن أن عددًا من أفرادها تعرضوا لمحاولة دهس في القدس صباح اليوم الأربعاء دون وقوع إصابات، بحسب موقع "فلسطين الآن".
وجاء في بيان صدر عن الشرطة الإسرائيلية: «حدث محاولة دهس أفراد من الشرطة المتمركزين بمفترق القيادة القطرية للشرطة في القدس حيث لم تقع إصابات».
وأضاف البيان: «يتم التحقيق في ملابسات الحادث بهدف فحص الخلفية لوقوعه».
ونقلت وكالة "معًا" الإخبارية عن الشرطة الإسرائيلية أن سائق سيارة لاذ بالفرار قبل أن تتمكن الشرطة من اعتقاله.