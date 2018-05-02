الطبيب السابق لترامب يتهم فريق الرئيس بـ«الإغارة» على عيادته

أعلن الطبيب السابق لدونالد ترامب أن مقرّبين من الملياردير "أغاروا" العام الماضي على عيادته وصادروا الملف الطبي للرئيس متسبّبين بـ"فوضى عارمة"، في اتهام سارعت الرئاسة الأمريكية إلى نفيه، مؤكدة أن ما جرى كان إجراءً طبيعيا لنقل الملف الطبي للرئيس الى البيت الابيض.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز للصحفيين إن ما حدث في عيادة الطبيب هارولد بورنستين في نيويورك إجراء طبيعي، مؤكدة أن ما حدث هو نقل هذه الملفات الى الوحدة الطبية في البيت الأبيض، وفقا لـ«فرانس برس»، اليوم الأربعاء.



وكان الطبيب قال في مقابلة مع شبكة «إن بي سي» الثلاثاء إن عيادته تعرضت في فبراير 2017، بعد أيام قليلة من قوله لصحيفة نيويورك تايمز أن ترامب يتناول عقاقير تعزز إعادة إنبات الشعر، لـ"غارة" من جانب ثلاثة رجال مقربين من الرئيس تسبّبوا خلالها بـ"فوضى عارمة" وصادروا كل الوثائق المتعلقة بالرئيس.