اليمن: صد هجوم مسلح استهدف مقر إقامة محافظ تعز

قالت مصادر اعلامية بمحافظة تعز اليمنية أن مسلحين هاجموا مقر إقامة محافظ المحافظة الدكتور أمين محمود قبل ساعة من الآن، حسبما أفادت صحيفة "اليمن السعيد"، في خبر عاجل الآن.



وبحسب المصادر "إن مسلحين مجهولين هاجموا مقر إقامة المحافظ ـ في مبنى شركة النفط الذي تم اتخاذه مقرا للمحافظة وإقامة المحافظ مؤقتا ـ في شارع جمال بمنطقة الضربة مديرية المظفر واندلعت مواجهات مع أفراد حراسة المبنى".



وأوضحت أن اثنين من أفراد حراسة مقر إقامة المحافظ أصيبوا بجروح طفيفة جراء المواجهات مع المسلحين المهاجمين.