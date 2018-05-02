7 ولايات أمريكية تعارض حماية المهاجرين من الترحيل

أفاد المدعي العام في ولاية تكساس كين باكستون، اليوم الأربعاء، بأن سبع ولايات أمريكية طالبت في المحكمة بإلغاء برنامج حماية المهاجرين غير الشرعيين من الترحيل، المعروف باسم "داكا".



وتطالب الولايات بإلغاء البرنامج والتوقف عن إصدار وثائق تضمن تأجيل الترحيل، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.



وقال باكستون: "ادعاءاتنا تتعلق بسيادة القانون وليس بمدى جودة سياسة الهجرة هذه أو تلك".



ووفقا له، فإن "داكا" يخلق سابقة خطيرة، عندما تخصص السلطات التنفيذية لنفسها صلاحيات مخالفة للقوانين، التي أقرها الكونجرس.