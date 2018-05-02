طبيب ترامب: الرئيس كتب بنفسه خطابًا يشيد بحالته الصحية

كشف هارولد بورنشتاين، طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، عن إن خطابا من الطبيب نشرته الحملة الانتخابية لترامب في عام 2015، يعلن أن ترامب سيكون "الشخص الأوفر صحة على الإطلاق الذي ينتخب للرئاسة" هو خطاب كتبه المرشح بنفسه.



وقال "بورنشتاين" لشبكة (سي.إن.إن.) التلفزيونية: «أملى ترامب هذا الخطاب بالكامل، أنا لم أكتب ذلك الخطاب»، حسبما نقلت "رويترز"، اليوم الأربعاء.



وأكد "بورنشتاين" هذه الرواية في مقابلة لاحقة مع شبكة (إن.بي.سي. نيوز)، واصفًا "الأوفر صحة" كان "فكاهة سوداء"، فيما لم يعلق البيت الأبيض على تلك التصريحات.



وأفاد الخطاب الذي وقعه بورنشتاين، الذي قال إنه يعالج ترامب منذ عام 1980، بأنه "أجرى للسيد ترامب فحص طبي كامل حديث ولم يظهر سوى نتائج إيجابية".

