حركة «مى تو» تطالب بإنصاف الأمريكيات

طالب نساء شهيرات تحدثن في المؤتمر العالمي لمعهد ميلكن بدفعة جديدة لتغيير عالم الشركات والاستفادة من انتشار حركة "مي تو" لقطاعات خارج هوليوود.



وبحسب "سكاي نيوز" عربية، اليوم الأربعاء، فقد طالبت كيري كنيدي، ابنة وزير العدل الأميركي الأسبق روبرت إف. كنيدي، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان، في المؤتمر الذي عقد الإثنين، بضرورة إتاحة المزيد من الفرص للنساء لاستثمار رؤوس أموال كبيرة.



يُذكر أن حركة "مي تو" ظهرت على موقع "تويتر"، بعد أن بدأ في أكتوبر إطلاق الاتهامات للمنتج السينمائي الأميركي هارفي واينستين بالسلوك الجنسي غير اللائق.



وكانت الممثلة آشلي جود، وهي واحدة من نجمات هوليوود البارزات اللائي اتهمن واينستين بالتحرش، إحدى النساء اللاتي تحدثن في مؤتمر ميلكن، وقالت إنها تريد أن تسلط الضوء على التحرش الجنسي بالنساء "كقضية اقتصادية"، إذ أن رواتب النساء تتضرر عندما ينتقم منهن الرجال وهو ما يضر بالأسر الأميركية.